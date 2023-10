Il rave party nell'area dismessa: 100 giovani denunciati

Interrotto dai carabinieri un rave party che si stava svolgendo a Cesano Maderno, nell'area dismessa dell'ex Snia, nella notte tra sabato e domenica.

A segnalare la festa è stato un residente nella zona, impossibilitato a prendere sonno per il frastuono. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dapprima, ha identificato due ragazze minorenni sorprese a camminare lungo il muro dell'area abbandonata. Poi, alle 3 di notte, i militari sono entrati nell'ex Snia, causando un fuggi fuggi generale.

Alla fine sono stati identificati 100 partecipanti, di cui 28 minorenni, alcuni provenienti dalla Svizzera e da altre regioni italiane. I 100 identificati sono stati denunciati per invasione di terreni per raduni pericolosi. Si occuperanno le indagini la procura dei minorenni di Milano e la procura di Monza. È stato sequestrato il materiale trovato per diffondere la musica.

Ma non è tutto: all'esterno dell'ex Snia, i carabinieri hanno trovato un furgone risultato rubato a Mariano Comense pochi giorni prima. All'interno c'erano 20 fucili da softair (di libera vendita) e 2 carabine ad aria compressa. Il proprietario del mezzo (a cui è stato restituito) ha detto che quell'attrezzatura non era sua, pertanto è stata sequestrata.