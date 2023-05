Il rave party nell'ex cinema dismesso subito interrotto dai carabinieri

Un rave party è stato scongiurato dai carabinieri a Muggiò, in Brianza: i militari, intervenuti all'alba di domenica, hanno interrotto l'avvio della festa, organizzata fin nei minimi dettagli con gli inviti e le informazioni diffuse attraverso i social network. Il rave stava per iniziare nell'area dismessa dell'ex Magic Movie Park, un multisala cinematografico costruito all'inizio del XXI secolo e quasi subito abbandonato, poi diventato ritrovo di persone senza fissa dimora.

Molti dei partecipanti al rave si sono dati alla fuga non appena sono arrivati i carabinieri, che alla fine hanno identificato e denunciato per invasione di edificio 14 giovani, tra cui alcuni minori, e sequestrato l'attrezzatura musicale. Un ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, probabilmente per aver abusato di sostanze stupefacenti, ed è stato accompagnato in ospedale.

L’evento non era autorizzato e mancavano i presidi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. A questo riguardo sono in corso le indagini finalizzate a individuare, oltre agli altri presenti, anche gli organizzatori dell'evento che dovranno rispondere delle nuove violazioni emanate con il recente introdotto decreto "antirave".