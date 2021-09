Rave party in via Pestagalli, partecipano in 300. La polizia sul posto

Le forze dell'ordine sono intervenute per identificare i partecipanti

/ Via dei Pestagalli, 27

Un rave party nella notte tra sabato e domenica in via Pestagalli al civico 5, periferia est di Milano. Secondo quanto viene riferito, circa trecento persone si sono radunate (con un tam tam sui social) alle tre e mezza del mattino all'interno e all'esterno di una ex ditta di trasporti ora abbandonata, la Tel.

I primi a giungere sul posto, nottetempo, sono stati i carabinieri, a cui si sono aggunti all'alba gli agenti della squadra mobile che si stanno occupando, nella mattinata di domenica 19 settembre, di identificare ad uno ad uno i partecipanti al rave. Poi individueranno gli organizzatori per denunciarli.

La polizia riferisce che è stata sequestrata anche sostanza stupefacente.