Il caso dei rave party 'organizzati': "Usano il Monte Stella come spazio privato"

E' pronto un esposto in procura sui rave al Monte Stella, che iniziano circa a mezzanotte e proseguono fino a notte fonda, in modo del tutto abusivo. L'esposto è stato preparato dalla giunta del Municipio 8 dopo che una giovane cittadina, che era salita in cima alla 'montagnetta di San Siro' nella notte di venerdì primo ottobre, si è sentita dire di non poter "entrare" nell'area del rave party perché "priva di invito".

Nell'area, intanto, centinaia di persone ballavano con musica ad alto volume e alcolici in vendita, e sono andati avanti fino alle quattro del mattino. "Tutto abusivo, tutto illegale: nessun permesso per occupare un parco pubblico, nessuna autorizzazione a sparare decibel che impediscono il sonno agli abitanti fino alle quattro del mattino", scrivono Simone Zambelli e Giulia Pelucchi (presidente e vice del Municipio 8 uscenti) insieme ad Enrico Fedrighini (consigliere comunale uscente) in una nota nella quale ricordano la loro solllecitazione, nei confronti della polizia locale, a presidiare il parco del Monte Stella durante i weekend. "La polizia locale in effetti è intervenuta varie volte", scrivono, "controllando e allontanado persone. Poi però, appena le pattuglie si allontanavano, poco prima della mezzanotte, ecco iniziare il rave".

"Usano il parco per fare business coi raduni"

La novità sta nel fatto che ora vi è la prova che c'è un'organizzazione alle spalle. "Pensavamo", scrivono, "che si trattasse di ragazzi del quartiere, di raduni spontanei. Sbagliavamo, non è solo questo. Evidentemente esiste una rete che usa illegalmente il parco per fare business con raduni musicali notturni; le discoteche sono chiuse da tempo, il settore è in difficoltà e qualcuno dell’indotto ha deciso di sperimentare nuove strade. Accreditamenti e pagamenti online. Tam tam sui social. Nessun disturbo al manovratore: solo danni alla popolazione del quartiere".