Scia di fumo e bagliore rosso a Cernusco: ecco cos’è successo

Una scia bianca e un bagliore rosso. È quello che è comparso nei cieli di Cernusco sul Naviglio (hinterland nord-est di Milano) nella serata di giovedì 23 maggio. Un bagliore che molto probabilmente pare sia stato causato dal lancio di un razzo di segnalazione.

La scia luminosa, fotografata da diversi passanti (immagini poi arrivate sulle pagine social cittadine), era in tutto e per tutto uguale a quella lasciata dagli strumenti utilizzati in mare per segnalare la propria posizione. Non è la prima volta che accade in centri abitati.

Il materiale di segnalazione è acquistabile in libera vendita e ha una data di scadenza, generalmente è garantito il funzionamento entro quattro anni.