A Milano crolla il numero dei reati (e anche la percezione di sicurezza)

A Milano si commettono sempre meno reati. Meno furti, meno omicidi e anche meno lesioni dolose. Rispetto a dieci anni fa il numero di delitti denunciati è crollato: si è passati dai 164mila del 2011 ai 117mila del 2021, praticamente -28% in due lustri. La percezione di sicurezza, specie negli ultimi mesi, invece, è in discesa libera.

"L’emergenza sicurezza, a Milano come in altre città, riguarda l’aggressività di alcune frange giovanili, che sono fluide e si impongono, tendendo a incutere paura", ha spiegato il prefetto di Milano, Renato Saccone, presentando nella mattinata di martedì 1° marzo i dati sulla criminalità nella metropoli lombarda. "Tra i giovani aumenta l'uso dell’arma bianca per incutere timore, ma delimitiamo la nostra emergenza: ci prenderemo i prossimi due mesi per trovare una strategia condivisa, rinnovando il Patto per Milano, con il coinvolgimento del sindaco Sala e dei municipi che incontreremo il 9 marzo. La nostra attenzione sarà rivolta ad aree come San Siro e alle zone della movida".

Omicidi e furti, invece, sono in netto calo. Milano, secondo quanto reso noto dal prefetto, è una delle città con il tasso di omicidi volontari tra i più bassi al mondo: nel 2021 ne sono stati compiuti 7 mentre, la metà rispetto al 2011. Il picco, invece, era stato registrato nel 2014 quando le vittime furono 17. Anche i furti sono in forte diminuzione: -37% in 10 anni e -21% rispetto al 2019. Diminuiti dell’11% dal 2011 i furti con destrezza e del 19% sul 2019. Sono cresciuti, invece, gli scippi: 1.498 casi lo scorso anno contro i 1.232 del 2019.

Sono le truffe e le frodi informatiche gli unici reati in terribile ascesa e, anche se non creano allarme sociale, hanno forte ripercussioni economiche; si è passati dai 3.809 casi del 2011 agli 11.784 dello scorso anno. Un altro segnale importante riguarda i vandalismi: meno 40 per cento rispetto a 10 anni fa. Infine gli stupefacenti: nel 2021 sono state registrate meno denunce mentre i sequestri sono aumentati.