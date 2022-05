Minori, a Milano raddoppiano le vittime di reato

Sono 557 i fascicoli trattati nel 2021 dal nucleo tutela donne e minori della polizia locale di Milano, con 242 casi inerenti ad adulti e 315 con vittime minori (dato sui minori più che raddoppiato sul 2020, dove i casi complessivi furono 650, di cui 516 coinvolgevano maggiorenni).

A maggio del 2022, invece, i fascicoli in trattazione sono già 130. Sono questi i numeri emersi dall'audizione dell'ufficiale di polizia locale, e capo del nucleo, Silvia Terrana, nel corso di una commissione consiliare comunale a Palazzo Marino. Come spiega Terrana, nel corso dell'ultimo biennio il servizio "si è sempre più specializzato sui reati sessuali a danni di minori", tant'è che ormai lavora "su esclusiva delega della magistratura". Pochissimi infatti le indagini nate da iniziative spontanee (10%), ancor meno i fascicoli definiti 'strumentali', ossia che vedono l'assenza di reato: 2%. Inoltre, negli ultimi tempi stanno crescendo, come rileva l'ufficiale, le segnalazioni da parte di donne provenienti dal sud-est asiatico, fino a poco tempo fa molto restie a denunciare violenze.

I 557 fascicoli lavorati dal servizio nel 2021, oltre ai 50 casi archiviati, sono tutti casi "di una certà gravità", ha sottolineato Terrana, come lo sono i 130 casi raccolti nei primi cinque mesi del 2022. Tra i punti in cui il servizio va migliorato, come hanno evidenziato sia Terrana sia la consigliera del Pd Diana De Marchi, fondamentale l'assistenza linguistica alle donne e ai minori che non parlano l'italiano, e non lo comprendono. Terrana ha suggerito di attivare una collaborazione con i servizi sociali, che hanno "un capitolo di spesa dedicato agli interpreti". Quelli messi a disposizione dalla procura, infatti, non sono sempre immediatamente disponibili.