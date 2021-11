Marito e moglie col reddito di cittadinanza ma nessuno dei due ne ha diritto

Marito e moglie percepivano il reddito di cittadinanza dal mese di settembre senza però averne diritto. Ma sono stati scoperti dai carabinieri, che li hanno denunciati.

E' successo a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona. Entrambi romeni di trent'anni, avevano presentato false dichiarazioni sulla loro situazione. Lui, in particolare, aveva dichiarato di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare, mentre invece si trovava agli arresti domiciliari. Quanto a lei, aveva dichiarato di essere residente in Italia da almeno dieci anni, cosa non vera.

I carabinieri hanno effettuato la conseguente segnalazione all'Inps per il recupero delle somme percepite senza dirito: mille euro per lui, 750 euro per lei. L'istituto di previdenza, naturalmente, revocherà il reddito di cittadinanza per la coppia.