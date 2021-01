Cerca di chiedere il reddito di cittadinanza con un documento falso: arrestata

Stava cercando di chiedere il reddito di cittadinanza con un documento falso. E per lei sono scattate le manette. È successo all’ufficio postale di via Benozzo Gozzoli a Milano (zona Quartiere Valsesia) nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio; nei guai una romena di 25 anni.

A insospettirsi e a chiamare le forze dell’ordine è stata proprio la dipendente delle poste che stava sbrigando la pratica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno verificato che la 25enne aveva presentato un documento contraffatto.

La giovane è stata arrestata con l’accusa di possesso di documenti falsi. Non solo, è stata indagata per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pratica per chiedere il reddito di cittadinanza, ovviamente, è stata interrotta e cestinata.