Tutti i dipendenti in nero, e uno col reddito di cittadinanza: chiusa un'azienda

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava (in nero) in una ditta del Milanese specializzata nell'organizzazione di eventi, soprattutto matrimoni. Con lui altri quattro colleghi, anche loro non regolarmente assunti. La guardia di finanza ha effettuato un controllo e ha scoperto tutto: i militari, tra l'altro, quando hanno fatto visita presso la ditta, hanno trovato i cinque sul posto, mentre lavoravano.

Tutto è partito da un'operazione dei finanzieri di Menaggio (Como) e dall'ispettorato del lavoro di Como-Lecco, finalizzata a effettuare verifiche nei confronti di diverse società del settore. La ditta aveva cinque "dipendenti", tutti in nero. Superava così abbondantemente la soglia di legge del 10% oltre la quale si incorre nella sospensione dell'attività, misura che le è stata subito comminata, insieme a sanzioni amministrative per novemila euro.

E l'uomo che percepiva il reddito di cittadinanza (chiesto per lui dalla madre convivente) se lo vedrà revocato.