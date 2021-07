Il "furbetto" del reddito di cittadinanza che dichiarava di vivere nella casa venduta all'asta

L'uomo, in realtà, vive coi genitori in Toscana. Ha percepito indebitamente cinquemila euro

Per poter ottenere il reddito di cittadinanza aveva dichiarato sull'Isee di non percepire alcun reddito e di abitare da solo in una casa di proprietà che, però, in realtà era stata venduta all'asta: e lui si era trasferito dai genitori in Toscana. Ma è stato scoperto dai carabinieri che, per questo motivo, lo hanno segnalato alla procura di Pavia.

Tutto è successo tra San Giorgio Lomellina (Pavia) e Pontremoli (Massa). Protagonista un uomo residente ufficialmente a San Giorgio ma, appunto, di fatto domiciliato in Toscana nella casa dei genitori, dove realmente vive. La casa di San Giorgio è stata venduta all'asta nel 2018: i nuovi proprietari vi hanno trasferito la residenza solo da poco.

Ora i carabinieri hanno concluso gli accertamenti, stabilendo che l'uomo ha percepito cinquemila euro (suddivisi in dieci mensilità) senz'averne diritto. Di conseguenza il "furbetto del reddito di cittadinanza" è stato segnalato in procura.