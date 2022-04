Regione: pugno di ferro contro "teppisti, ubriachi, imbrattatori". E artisti di strada

Un nuovo regolamento 'tipo' di polizia locale per i comuni lombardi, per supportarli sul piano della sicurezza. Con questo obiettivo, l'assessore alla sicurezza di regione Lombardia Riccardo De Corato ha incontrato i sindaci e i comandanti delle locali della città metropolitana milanese e della Brianza, a Cinisello Balsamo, giovedì.

"Fra le misure previste, spiccano quelle a tutela del rispetto dei beni, spazi e luoghi pubblici, sfruttati spesso come 'dimore' a cielo aperto per malviventi o irregolari, ricettacoli per ubriachi e, di frequente, danneggiati e imbrattati", commenta De Corato: "E i cittadini proprietari di terreni all'interno del centro abitato hanno l'obbligo, per garantire una sana convivenza civile fra residenti, di assicurarne la completa e solida recinzione, così da inibire l'eventuale accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti".

"Teppisti"

Tra gli altri aspetti, le garanzie alla "tranquillità dei cittadini", contrastando teppisti e malviventi che occupano gli spazi pubblici. "E' intollerabile - continua l'assessore - chi consuma bevande alcoliche, puntualmente abbandonate a terra, con il pericolo che i bambini e gli anziani ci inciampino o si feriscano con i vetri. Così come chi imbratta i monumenti storici, le abitazioni, le panchine e le giostre dei parchi e chi schiamazza e grida, alterato, disturbando la quiete pubblica".

Artisti di strada

Nel regolamento c'è anche un capitolo sugli artisti di strada, a cui sarebbe vietato esercitare l'attività vicino a uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali e altri luoghi "in cui rischiano di recare disturbo a chi studia, lavora o necessita di quiete". Secondo De Corato, il regolamento risolverebbe "situazioni di disagio sociale che rischiano di danneggiare la convivenza e la sicurezza urbana, attraverso sanzioni amministrative per chi non rispetta le regole in questione".