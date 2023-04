È morto Renato Caimi, l'uomo che ha inventato la schiscetta

Senza di lui la schiscetta non sarebbe mai esistita. È morto a 97 anni Renato Caimi, amministratore delegato della Caimi Brevetti, storica società fondata nel 1949 a Nova Milanese che ha inventato la "schiscia". Un prodotto diventato un monumento, proprio come la sua azienda che negli anni ha ottenuto riconoscimenti e premi in tutto il mondo, inclusi tre Compassi d’oro, tre German design awards e il DesignEuropa award per la proprietà intellettuale assegnato dall'Unione europea. Una società con un fatturato di oltre 14 milioni di euro nel 2021, che della ricerca e della tutela dell’invenzione ha fatto una vera e propria vocazione.

L'imprenditore classe 1926 si è spento nella giornata di lunedì 17 aprile. La sua "ditta" lo ha salutato pubblicando una foto in bianco e nero corredata da un "grazie". L'ex patron era conscio di aver rivoluzionato le pause pranzo dei milanesi e non. E lo sapeva anche tutta la sua azienda. Franco Caimi, altra persona chiave dell'azienda, in una intervista del novembre 2022 aveva detto: "il nostro famoso portapranzo di acciaio, la cosiddetta 'schiscetta', ha rivoluzionato le abitudini alimentari di milioni di lavoratori e studenti, consentendo loro di avere un pasto caldo, pulito ed economico anche fuori casa".

Caimi ha dedicato la sua vita al lavoro, ma anche alla sua città impegnandosi in prima persona nell’associazionismo, rivestendo il ruolo di presidente della Croce Rossa novese. L'ultimo salutato all'imprenditore si terrà mercoledì 19 aprile alle 15, presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire.