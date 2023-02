Agente Atm aggredita: la versione del consigliere comunale

Riceviamo e pubblichiamo in merito a questo episodio:

Il nostro Assistito, domenica 19 febbraio u.s. si trovava alla stazione metropolitana di Cassina Dè Pecchi M2, ed apprendeva in quel momento del guasto di due ascensori presso quella sede. Come cittadino prima e come consigliere comunale poi, attento ai bisogni della cittadinanza ed sensibile alle esigenze dei disabili, opportunamente chiedeva delucidazioni alla dipendente della ATM che si trovava nella sua postazione all'interno del gabbiotto e chiedeva alla stessa di attivarsi per segnalare immediatamente il guasto e quindi far presto intervenire la ditta di manutenzione, in modo tale da operare in maniera celere l'intervento e tutelare soprattutto chi più fragile nell'utilizzo della metropolitana. La dipendente ATM, dinanzi alle sollecitazioni del nostro Assistito, rispondeva che non fosse suo compito segnalare il guasto e/o chiamare la ditta per la manutenzione e che piuttosto tale compito fosse del Comune.

Il nostro Assistito precisava, invece, che tale compito spettasse ad ATM.

Preme precisare, nell'occasione, che peraltro la stessa fosse a conoscenza del ruolo rivestito dal nostro Assistito, in quanto lui stesso si era qualificato fornendo sua spante il proprio documento di identità.

Non corrisponde al vero tale inciso "La vittima che si rifugia nel gabbiotto” in primis perchè non vi è nessuna vittima, ed in secondo luogo ma non per importanza in quanto la dipendente ATM era, già all'arrivo dell nostro Assistito, all'interno del gabbiotto ed ivi è sempre rimasta. Peraltro la stessa, avendo in mano il documento del nostro Assistito fornitole dallo stesso, lo tratteneva e si metteva in comunicazione con la Centrale Operativa fornendo arbitrariamente i suoi dati senza comunicarglielo.

Posto, inoltre, che la dipendente ATM insisteva erroneamente che il problema ascensori andasse risolto dal Comune, il nostro Assistito le chiedeva il numero della ditta manutentrice al fine di attivarsi personalmente e con la finalità di risolvere l'unico vero problema.

Il nostro Assistito non ha mai espresso denigrazioni verso il lavoro e/o operato di dipendenti ATM e/o altri.

Si aggiunga che il nostro Assistito aveva compreso che la telefonata fatta dal gabbiotto dalla dipendente ATM alla Centrale Operativa ATM fosse tesa a risolvere il problema ascensori, rendendosi invece poi conto che mediante la stessa la donna stesse narrando una fantomatica aggressione di cui venivano informati i Carabinieri. Sua sponte si recava quindi immediatamente da questi ultimi.

Non corrisponde al vero quanto riportato nell'articolo: "Lì il colpo di scena. Il viaggiatore avrebbe infatti estratto il documento svelando la sua vera identità: si tratterebbe di un consigliere comunale di maggioranza proprio del comune di Cassina de' Pecchi”. La dipendente ATM, infatti, già conosceva l'identità del suo interlocutore in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, si era subito qualificato.

Falso anche quest'ultimo passaggio dell'articolo: "si sarebbe chiusa nel gabbiotto Atm, in lacrime, temendo per la sua incolumità". Infatti la dipendente di che trattasi è sempre rimasta chiusa nel gabbiotto e MAI in assoluto il nostro assistito ha attentato alla sua incolumità.