Ruby Ter, "Berlusconi ospitava schiave sessuali"

Ciò che accadeva ad Arcore era "qualcosa di medievale, boccaccesco, moralmente discutibile": lo ha detto Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto di Milano, durante la prima parte della requisitoria finale del processo denominato Ruby Ter, in cui Silvio Berlusconi è coimputato per corruzione in atti giudiziari (mentre altri indagati rispondono di falsa testimonianza): il leader di Forza Italia avrebbe, in sostanza, 'comprato' il silenzio di varie persone, tra cui alcune ragazze che frequentavano le sue feste, al processo principlae, quello che si è concluso con l'assoluzione in Cassazione per l'ex premier dall'accusa di concussione e prostituzione minorile.

Ma al di là della 'discutibilità', che resta un parere personale e non giudiziale, secondo il procuratore Siciliano "le prove della corruzione sono state trovate", soprattutto dopo il sequestro dei telefoni degli indagati che hanno restituito "fotografie, screenshot, messsaggi vecchi", ma anche dopo il ritrovamento di "documentazioni bancarie che non c'erano" prima dell'indagine.

"Schiave sessuali"

L'allora presidente del consiglio, afferma Siciliano, "ospitava un gruppo di odalische, schiave sessuali che a pagamento lo divertivano, allietavano le sue serate". All'epoca Berlusconi "era un uomo che poteva avere il mondo ai suoi piedi, si accompagnava con amicizie come quella con Putin che ora sta mettendo in ginocchio il mondo". Dopo tanti anni, "oggi è un grande anziano, malato, perché le certificazioni prodotte mostrano un quadro di patologie".

"Sistema ha fallito"

Ed è durato otto anni il processo di primo grado Ruby Ter: "Significa che il sistema giudiziario ha fallito", sottolinea il procuratore aggiungendo che i magistrati "sono sempre stati disponibili a superare qualsiasi difficoltà per portare avanti il processo e farlo velocemente", ma le varie ripetizioni e sospensioni "del sistema" giudiziario "finiscono con l'essere strumenti inutilmente dilatori".

Spazio anche per l'ordinanza del 3 novembre 2021, quando il tribunale (secondo quello che Tiziana Siciliano definisce "il grande colpo di scena" del processo) ha dichiarato inutilizzabili alcune testimonianze di ragazze protagoniste delle serate ad Arcore, affermando che avrebbero dovuto essere sentite come indagate e non come testimoni. Siciliano non è d'accordo e chiede che l'ordinanza sia revocata o almeno modificata: "Quali elementi noi potevamo avere per iscrivere (nel registro degli indagati, n.d.r) e chi, che non avevano neanche un'operazioncina sospetta?".