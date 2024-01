Abbandonano divani nel bosco: volontari (e il sindaco) puliscono tutto

Prima lo scarico abusivo, poi l’intervento di alcuni volontari (compreso il sindaco). È quello che è successo a Rescaldina, hinterland nord-ovest di Milano, dove alcuni volontari hanno pulito un bosco della frazione di Rescalda in cui qualche incivile aveva abbandonato diversi divani.

Le operazioni di pulizia si sono svolte nella giornata di domenica 21 gennaio, come riportato da “Vivere Rescaldina”, lista civica che sostiene il primo cittadino Gilles Ielo. “Questo è lo spirito di Vivere Rescaldina: rimboccarsi le maniche e mettersi a disposizione per il nostro paese”, hanno scritto in un post i volontari.

Per il momento non è ancora chiaro chi ha abbandonato i rifiuti nel bosco, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.