Tragedia alla casa si riposo, cade e sbatte la testa al suolo: morta

Un'anziana di 91 anni è morta cadendo dalle scale all'interno della casa di riposo Residenza Oasi di via Don Sturzo a Cerro Maggiore (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel pomeriggio di martedì 12 ottobre.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ad Ats e al medico legale. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna si trovasse su una sedia a rotelle quando si è verificata la tragedia.

I soccorsi sono stati inutili: i sanitari della struttura - subito intervenuti per soccorrere l'anziana - non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.