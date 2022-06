I milanesi con residenza fittizia in Liguria per lo sconto sui mutui e sull'Imu

Aveva spostato la residenza a Varazze (Savona), ma il coniuge ha una stabile attività lavorativa da dipendente a Cassano d'Adda (Milano), dove l'intero nucleo familiare risulta iscritto all'Ats e i tre figli minori frequentano le scuole. E' uno dei casi di residenze fittizie in riviera individuate dalla guardia di finanza di Savona. Novanta persone in tutto, che avevano spostato la residenza in varie località della riviera ligure ma continuavano ad abitare stabilmente in Piemonte e Lombardia, ed anche all'estero.

Ora i comuni del Savonese, ricevute le comunicazioni dai finanzieri, prenderanno i provvedimenti del caso. Lo scopo principale della residenza fittizia era quello di ottenere le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, ma anche tributi locali (Imu e Tari) più bassi o azzerati.

La finanza ha contestato un mancato versamento di tributi locali per più di 285 mila euro, nonché sanzioni amministrative per 311 mila euro per la detrazione indebita di interessi sui mutui, spettante solo per gli immobili adibiti a prima abitazione. I comuni nei quali venivano acquistate le case e poi poste le residenze fittizie sono Alassio, Albisola Superiore, Andora, Celle Ligure, Finale Ligure, Laigueglia, Spotorno e Varazze.

Oltre alla famiglia di Cassano d'Adda, altri casi particolari sono stati scoperti dai finanzieri. Per esempio quello di uno studente universitario residente in un appartamento di Finale Ligure ma iscritto ad un tirocinio universitario in Spagna con obbligo di frequenza. Oppure una donna che esercita regolarmente l'attività di estetista nell'Alessandrino ma formalmente residente ad Andora. E ancora, una donna risultante residente a Laigueglia ma che, nei fatti, vive e lavora nel Cuneese.

C'è poi il caso di un uomo formalmente residente a Celle Ligure, ma dipendente di un'azienda di Casale Monferrato (Alessandria), mentre la moglie lavora a Torino e i due figli frequentano scuole a Vigevano (Pavia). Quando i finanzieri si sono recati presso l'abitazione di Celle Ligure e hanno suonato il citofono, l'uomo ha risposto, ma direttamente dal suo cellulare, mentre si trovava in realtà fuori regione.