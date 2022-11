Respira il gas dell'accendino e finisce in ospedale

Un uomo di 41 anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio dopo aver respirato il gas di ricarica di un accendino. È successo in Piazza Baracca a Buscate, hinterland nord-ovest di Milano nel tardo pomeriggio di lunedì 14 novembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 19, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'uomo, stando a quanto ricostruito, è stato trovato a terra privo di sensi da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce azzurra di Buscate che hanno trasportato con la massima urgenza il 41enne all'ospedale di Busto Arsizio.

In piazza Baracca sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano. Secondo quanto trapelato il 41enne avrebbe inalato - non è chiaro se accidentalmente o volontariamente - il gas butano presente in una ricarica per accendini; inalazione che avrebbe determinato il malore.