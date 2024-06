Smantellata rete di pedofili: 215mila immagini con bambini

Arrestato per presunti abusi sessuali sulla figlia minore, ma nei dispositivi informatici aveva prove importanti che hanno portato all'apertura di un fascicolo parallelo e allo smantellamento di una fitta rete di pedofili. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri di Lodi coordinata con le procure di Milano, Brescia, Bari e Lecce.

Tutto è iniziato da un'inchiesta avviata dopo la segnalazione di presunti abusi sessuali di un padre ai danni della figlia minorenne. Abusi avvenuti tra Milano, Pavia e Lodi dove la famiglia ha abitato. A maggio 2023 l'uomo, 46 anni, residente in provincia di Milano aveva ricevuto notifica di misura cautelare in carcere. A un anno di distanza il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado il 46enne a 12 anni e 50mila euro di multa.

Nel frattempo i militari hanno sequestrato i dispositivi informatici dell'uomo trovando all'interno un'ingenta quantità di materiale pedopornografico: circa 215mila tra video e foto. La provenienza del materiale era varia: seguite le varie piste gli investigatori hanno smantellato una fitta rete online composta da diverse persone che si scambiavano immagini e filmati a contenuto pedopornografico. Arrestati in flagranza di reato quattro uomini residenti tra Milano, Brescia, Taranto e Bari. Denunciati altri tre tra cui un residente in Germania, per cui sono state coinvolte le autorità tedesche.