Droghe e revenge porn, così costringeva al sesso la moglie e la compagna

Prima lo ha fatto con l'ex moglie, poi con l'ex compagna. Mentre era agli arresti domiciliari (per reati dello stesso genere, tra l'altro), le tratteneva in casa costringendole a non uscire, per avere rapporti sessuali inizialmente consenzienti; ma, da quando le due donne cominciavano a ribellarsi, le drogava per obbligarle al sesso e le filmava, minacciando di inviare i video se avessero continuato a rifiutarsi di fare sesso con lui.

Attualmente l'uomo si trova in carcere, proprio per le violenze commesse contro l'ex compagna, su disposizione del gip di Monza in seguito alle indagini della locale squadra mobile. La novità è che il questore di Monza ha ora chiesto al Tribunale Misure di Prevenzione di Milano una sorveglianza speciale per l'uomo, evidenziando una "pericolosità qualificata" per lui, visti gli episodi reiterati di maltrattamenti, minacce e revenge porn.

Se il Tribunale accettasse la richiesta, per l'uomo (un italiano che vive alle porte di Monza) potrebbero scattare vari tipi di misure, tra cui l'obbligo di dimora, il divieto di avvicinarsi alle due donne, l'obbligo di restare in casa di notte e così via.