Le borseggiatrici arrestate tra le bancarelle del mercato

Due borseggiatrici sono state arrestate tra le bancarelle del mercato di Rho dagli agenti della polizia locale nella mattinata di lunedì 13 giugno. Le due ladre, entrambe cittadine bulgare di 39 e 42 anni, sono state fermate intorno alle 11 mentre stavano cercando di rubare il portafogli a un'anziana che si stava servendo a una bancarella di via Meda. Una delle due, incinta, ha mostrato un'ecografia, ma è stata arrestata in flagranza in base "alle nuove direttive della Procura di Milano", hanno precisato da Corso Europa attraverso una nota. Entrambe sono accusate di furto con destrezza.

Nella mattinata di lunedì i ghisa hanno messo a segno un vero e proprio blitz all'interno del merca. Dopo le numerose denunce presentate alle forze dell'ordine nelle scorse settimane gli agenti del del comandante Antonino Frisone hanno organizzato un servizio sia in abiti civili che in uniforme. E proprio durante i sopralluoghi sono state fermate le due donne. Sempre nella giornata di lunedì due donne anziane, una in carrozzina e una di 90 anni, sono state derubate. In questo caso, tuttavia, i ladri che hanno colpito non sono stati individuati.

Secondo la Locale altre ladre si aggirerebbero tra le bancarelle del mercato di Rho. Il modus operandi? Quasi sempre lo stesso, secondo quanto emerso durante dalle analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona. "Una volta individuata la vittima, prima di borseggiarla, verificano gli eventuali pagamenti con carte presenziando alle transazioni, facendo finta di interessarsi alla merce, ma in realtà intercettando il codice pin. E proprio col pin vanno a prelevare - spiegano dal comando Savarino -. Altra tecnica era quella di seguire le persone individuandole dopo i prelievi agli sportelli bancomat, al fine di colpire soggetti già in possesso di denaro contate".

Dal municipio fanno sapere che i servizi della polizia locale e delle altre forze dell'ordine continueranno durante tutti i prossimi mercati del lunedì.