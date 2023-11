Operaio si taglia la mano con la sega circolare: il grave incidente sul lavoro

Si è ferito in modo gravissimo a una mano con una sega circolare. Tanto da essere stato trasportato in ospedale in codice rosso e in prognosi riservata, anche se sveglio. È in gravi condizioni un operaio italiano di 38 anni che poco prima delle 11 di mercoledì si è provocato un importante taglio all’arto durante una ristrutturazione di un’abitazione, in via Alessandro Volta a Rho (Milano).

In suo soccorso sono arrivate immediatamente automedica e ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il paziente, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stato trasportato d’urgenza alla Multimedia di Sesto San Giovanni (Milano). Aveva traumi multipli e lesioni da taglio a una mano. Oltre al personale sanitario, in via Volta sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Rho.

Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro nel Milanese delle ultime ore. Nella serata di venerdì a Tribiano (Milano), un dipendente di una ditta farmaceutica era rimasto intossicato dopo aver respirato dei vapori tossici all’interno dello stabilimento. Nel pomeriggio tre operai erano caduti da una scala in zona via Padova a Milano: stavano posizionando l’insegna di un locale.