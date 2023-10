Riapre la linea M3 della metropolitana

La metropolitana gialla riapre. Dopo il nubifragio di stanotte che ha messo in tilt anche la circolazione delle metro a Milano, la M3 riprende a regime. Verso le dieci e mezza la linea era stata chiusa tra Centrale e Zara per un problema agli impianti, danneggiati dall'acqua in galleria.

Numerose linee di superficie ancora deviate o interrotte a causa del maltempo e delle sue conseguenze. Mentre le linee 10, 12, 14, 19, 90, 91, 92, sono tornate in pieno servizio, il tram 5 fa servizio tra Centrale ed Ortica e non tra Centrale e Ospedale Maggiore. Il tram 7 non fa servizio tra viale Fulvio Testi/Santa Monica a piazzale Lagosta, il tram 33 non fa servizio tra via Farini/via Ugo Bassi e Lagosta.