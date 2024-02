Adescavano uomini e li ricattavano minacciando di diffondere foto e video hard

Adescavano uomini su siti internet dedicati a incontri erotici e poi li ricattavano, pretendendo denaro e minacciando di pubblicare e diffondere video e fotografie in cui le vittime (più di 10 quelle accertate) apparivano in atteggiamento intimo: è la cosiddetta "sextortion", estorsione a sfondo sessuale. Due donne della provincia di Lodi sono state incastrate dalla guardia di finanza, che ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip lodigiano: una delle due è ora agli arresti domiciliari, l'altra deve presentarsi alla polizia giudiziaria.

Le due donne rispondono, a vario titolo, di estorsione e circonvenzione di incapaci. I finanzieri hanno anche sequestrato preventivamente 130.500 euro, pari al valore complessivo di quanto estorto alle vittime. In particolare, è stato sequestrato il 50% di un'unità immobiliare (pari a 50mila euro di importo sequestrato), una Bmw di grossa cilindrata (valore di 40mila euro) e disponibilità finanziarie in conti correnti, nonché telefoni e computer.

Le vittime accertate sono per ora più di 10, non residenti nel Lodigiano. Dopo l'adescamento online erano invitati a scambiare materiale video e fotografico in atteggiamenti intimi con le due donne, materiale che poi diventava l'oggetto del ricatto, con la minaccia di divulgarlo se non avessero versato alle malviventi rilevanti somme di denaro.

Le indagini, svolte dai finanzieri della tenenza di Casalpusterlengo e coordinate dalla procura di Lodi, hanno permesso di identificare le due responsabili: una è stata arrestata ed è ai domiciliari, all'altra è stato comminato l'obbligo di firma, in attesa del processo per entrambe.