Baby pusher minacciano una mamma: "Dammi i soldi o buco tuo figlio"

"Dammi i soldi, altrimenti buco tuo figlio". Così due fratelli di 14 e 15 anni si sono rivolti alla madre di un loro coetaneo, con il quale 'vantavano' un credito di 150 euro per l'acquisto di marijuana. La donna non si è fatta intimidire e si è rivolta immediatamente ai carabinieri, che sono intervenuti fermando i giovanissimi durante l'incontro prefissato per la consegna del denaro.

E' successo a Desio, a nord di Milano, nei giorni scorsi. La storia inizia con l'acquisto di marijuana da parte di un 14enne presso i due coetanei. Il ragazzo ha contratto con loro un debito per comprare la sostanza. Debito salito a 150 euro in poco tempo. Così i due fratelli hanno cominciato a minacciarlo e a pressarlo per farsi dare il denaro, promettendogli botte se non avesse ottemperato in breve.

Le minacce

"Io mi sto inc... voglio quei c... di fluss", si legge in una delle chat tra uno dei fratelli e la vittima. E ancora: "Non mi far usare le maniere forti (...) è chiaro o hai bisogno di due schiaffi per capirlo". Il 14enne si è visto costretto a rivolgersi alla madre per farsi aiutare e, un giorno, i due fratelli si sono presentati anche a casa della vittima. Proprio la madre ha risposto al citofono, ascoltando dall'altra parte la minaccia: "Buco tuo figlio".

L'arresto

La donna si è prontamente rivolta ai carabinieri di Desio e ha raccontato tutta la storia dall'inizio. Nel frattempo era già stato fissato un appuntamento per la consegna del denaro. Così i militari si sono presentati sul posto, alle cinque e mezza di pomeriggio, e sono intervenuti bloccando i due fratelli. Si erano portati dietro coltelli a serramanico nascosti nei marsupi. Uno di loro aveva anche 16 grammi di hashish nonché i contanti appena ricevuti dalla donna (e restituiti a lei dai carabinieri).

I due sono stati arrestati per estorsione aggravata, spaccio di droga e porto ingiustificato di coltelli. La procura dei minorenni ha disposto, per loro, lo stato d'arresto in comunità minorile.