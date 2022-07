Minacciano e ricattano l'invalido conosciuto alla mensa dei poveri

Da un anno lo minacciavano pesantemente e gli chiedevano soldi. Lui, un invalido civile di 52 anni, volontario in una parrocchia di Milano, aveva conosciuto i suoi tre estorsori (ora arrestati dalla polizia) proprio durante l'attività, presso una mensa per i poveri. A loro aveva raccontato di percepire la pensione d'invalidità e i tre, dal mese di luglio del 2021, avevano cominciato a minacciarlo, anche di morte, pretendendo denaro e aiuti per le pulizie domestiche.

Lui non aveva mai fatto parola con nessuno della situazione, finché il suo convivente, che ha in corso la pratica per la nomina ad amministratore di sostegno, non ha scoperto per caso l'ennesima richiesta di denaro da parte degli estorsori. Non ci ha pensato due volte ed ha avvertito la polizia.

Così, la settimana scorsa, è stato organizzato un incontro in piazza Napoli durante il quale il 52enne ha consegnato 200 euro ad uno dei tre, un romeno di 27 anni. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato in flagranza. Ma, appena due giorni dopo, gli altri due estorsori hanno nuovamente contattato la vittima pretendendo 400 euro. Il 52enne ha chiesto ancora aiuto alla polizia ed è stato organizzato un secondo incontro di consegna del denaro, questa volta presso una panchina del parco Sempione, fissato per martedì 12 luglio alle nove e un quarto di mattina.

Ad attendere il 52enne sulla panchina c'era uno dei due, un marocchino di 44 anni, mentre il terzo complice, un palestinese di 25 anni, pedalava nei pressi in sella ad una bicicletta. La vittima si è avvicinata e ha consegnato il denaro pattuito al 44enne, che ha prontamente suddiviso la somma in due 'blocchi' uguali. I poliziotti, appostati, sono intervenuti e hanno arrestato entrambi.