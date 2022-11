Ricatta il suo amante chiedendo 50mila euro in tre anni

Per tre anni, dopo una relazione sentimentale, ha continuato a chiedere soldi al suo amante, facendo leva anche sui figli da aiutare all'estero, finché lui non ne ha potuto più e ha denunciato tutto ai carabinieri. Ma lei non ha desistito, alzando anzi il livello delle richieste, fino a pretendere 20mila euro in una sola volta, con la minaccia di raccontare tutto ai figli di lui. Così i carabinieri hanno organizzato una consegna di denaro e hanno arrestato la donna in flagranza.

Tutto è iniziato nel 2019, quando i due (una etiope e un milanese che ora hanno 47 e 85 anni) si sono conosciuti e hanno iniziato una relazione, incontrandosi in alcuni motel dell'hinterland. Ad ogni incontro lei gli chiedeva varie somme di denaro, di solito 500 o 1.000 euro, che lui le accordava, o in contanti o in bonifici. Nel mese di gennaio del 2022, senza che vi fosse stato un rapporto sessuale, lei ha chiesto 5mila euro. Questa volta lui ha deciso di non accordarglieli. La donna non l'ha presa bene e ha minacciato di raccontare tutto alla famiglia dell'85enne.

Questi, spaventato, ha deciso di rivelare alla moglie la 'liason' e i passaggi di denaro, poi ha denunciato l'amante ai carabinieri. Successivamente l'etiope non ha desistito ma ha proseguito nelle richieste, minacciandolo di rivelare tutto anche ai figli e di inviare alla famiglia alcune fotografie e video in cui venivano 'immortalati' i loro rapporti. Nel corso del 2022, nonostante avesse già presentato denuncia, l'85enne ha elargito altre somme di denaro alla donna nella speranza che smettesse di importunarlo. La somma totale è di almeno 50mila euro in tre anni.

L'arresto

L'ultima richiesta risale a settembre del 2022, ed è di 20mila euro. La più alta fino a quel momento. La 47enne, in quella occasione, ha promesso all'uomo che, dopo la consegna del denaro, si sarebbe 'tolta di mezzo' e sarebbe tornata in Etiopia dalla sua famiglia. L'uomo, però, si è rivolto ai carabinieri. I militari del nucleo operativo di Porta Magenta hanno organizzato la consegna per il 22 ottobre presso una fermata del metrò, contrassegnando le banconote e arrestando la donna in flagranza. Risponde di estorsione e ha precedenti per spaccio internazionale di droga.