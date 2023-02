Prima il video hard, poi il ricatto: 500 euro per non pubblicare sui social le immagini

Chiedevano amicizia sul web con uomini, spacciandosi per giovani e belle ragazze, e li spingevano a conversazioni video sempre più intime. Poi pretendevano denaro minacciando di pubblicare i filmati sui profili dei familiari o degli amici delle vittime. Due giovani residenti nella città metropolitana di Milano, entrambi 25enni, sono stati scoperti e denunciati.

Cinque le vittime finora accertate, tutte residenti nella provincia di Siena: uomini e donne a cui è arrivato più o meno lo stesso messaggio ricattatorio, con cui gli estorsori pretendevano 500 euro da inviare su carta prepagata, "oppure il video - recitava il testo - verrà distribuito a tutti i tuoi contatti social". Alcune delle vittime di estorsione a sfondo sessuale hanno sporto denuncia e i carabinieri, indagando, hanno individuato i due 25enni ora denunciati per estorsione in concorso. Le indagini, comunque, proseguono per capire se i due abbiano avuto dei complici.