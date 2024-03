La ricercata arrestata in stazione a Milano

Fuga finita. Una donna di 32 anni è stata arrestata mercoledì a Milano in esecuzione di un provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Roma. La 32enne, fermata all'interno della stazione Centrale di Milano, è risultata ricercata perché deve scontare una pena di oltre due anni di reclusione per furto aggravato.

Bloccata dagli agenti, è stata identificata ed è emerso il provvedimento a suo carico, che le ha aperto le porte di san Vittore. Poche ore prima la stessa sorte era toccata a un 33enne arrestato martedì pomeriggio in pieno centro a Milano in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato dalle autorità del principato di Monaco per un furto avvenuto nel 2021 in un hotel monegasco.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità del principato, il 33enne e una complice - una connazionale di 31 anni - avevano forzato la cassaforte della stanza di una coppia e avevano portato via tutto. L’uomo è stato controllato all’uscita della metro Duomo da una pattuglia della Polmetro e, appena è emerso il provvedimento a suo carico, è stato arrestato.

Ma non era la prima volta che il ladro finiva in manette a Milano. Nel 2018, infatti, lui e la complice erano stati fermati sotto la Madonnina dalla polizia con l’accusa di ricettazione. Gli agenti erano arrivati ai due indagando su un colpo portato a termine nell’albergo Ibis di viale Suzzani, dove erano stati rubati gioielli per 20mila euro a una coppia di turisti americani. Una delle vittime aveva raccontato ai poliziotti che al momento del check in si era accorta di essere seguita da una donna, che aveva poi preso la camera accanto a quella della coppia, insieme a un uomo. Gli investigatori avevano però accertato che il cliente aveva lasciato dei documenti falsi e che aveva pagato in contanti. Appena la stessa carta d’identità era stata utilizzata per “entrare” in un altro hotel, il 33enne era stato bloccato. Gli agenti lo avevano trovato in possesso proprio dei gioielli rubati alla coppia americana.