La ricercata di 28 anni che deve scontarne 16 di carcere

Aveva accumulato pene per oltre 16 anni di carcere la 28enne che nella giornata di mercoledì è stata arrestata dalla polizia ferroviaria in stazione centrale. La donna, bosniaca, è stata fermata per accertamenti, che le sono costati cari: su di lei pendeva un ordine di cattura. È stata subito accompagnata al carcere di San Vittore.

Quasi tre anni e mezzo spettano all’egiziano che, poco dopo, è stato controllato dagli agenti, sempre in centrale. Il 25enne, infatti, era ricercato dal tribunale di Roma per rapina. E la sorte è stata la stessa.

Una donna italiana è stata fermata alla stazione di Rogoredo. Dagli accertamenti della polizia è emerso che era ricercata per reati contro il patrimonio per i quali avrebbe dovuto scontare una pena di sei mesi di carcere. Le era stato dato l’affidamento in prova ai servizi sociali, che era stato revocato.