Deve scontare 25 anni di carcere ma è in stazione: preso

Era ricercato con mandato di cattura internazionale dovendo scontare 25 anni di carcere, ma si trovava in stazione. A scoprirlo la polizia ferroviaria di Pavia, che lo ha tratto in arrestato.

A finire in manette un 59enne peruviano, che è stato fermato dalla Polfer, la quale ha accertato come su di lui pendesse il mandato di cattura emesso dalle autorità del Perù.

L'uomo - condannato per il reato di violenza sessuale ai danni di minorenne - deve scontare 25 anni di reclusione. Dopo l'arresto, in attesa di estradizione, è stato condotto in carcere a Pavia.

Durante il periodo di festività la polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni, conducendo 8 arresti, denunciando 114 persone e sottoponendo a controllo altre 43.758. Nel complesso sono state anche elevate 71 multe, alle quali si aggiungono 22 per il mancato utilizzo delle mascherine e 25 per l'assenza di green pass.