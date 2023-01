I poliziotti, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, sono risaliti alla sua reale identità, accertando come sui di lui pendesse un'ordinanza di cattura emessa dal Tribunale di Milano. A quel punto il 35enne è stato accompagnato a San Vittore, dove dovrà scontare un anno e un mese di condanna.

L'accaduto lo scorso fine-settimana, quando a finire in manette è stato un 35enne marocchino con precedenti. Gli agenti lo hanno sottoposto a un controllo e lui ha fornito delle generalità false, ma non è stato creduto.

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere, dopo essere stato condannato per rapina e porto abusivo di armi. Invece era libero alla stazione di Milano Rogoredo. Ma la polizia lo ha scoperto e arrestato.

Subito dopo è stato portato in carcere a San Vittore

Deve andare in carcere per rapina: scoperto e arrestato in stazione