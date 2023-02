Evaso dai domiciliari è in treno a Milano: arrestato

È evaso dagli arresti domiciliari e si trovava su un treno, ma è stato scoperto e arrestato. L'accaduto nella stazione di Milano Cadorna.

Nei guai un 64enne peruviano pregiudicato, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano.

L'uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polfer mentre si trovava sul treno. Poco dopo è emerso come fosse ricercato per furto aggravato ed evasione. Dopo l'arresto è stato portato a San Vittore, dove dovrà scontare due anni e 8 mesi di reclusione.