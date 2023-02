Dovrebbe essere in carcere, ma è in giro in stazione: arrestato

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere a Catania. Invece era in stazione a Milano. La polizia ferroviaria lo ha scoperto e arrestato.

L'accaduto nei giorni scorsi in Centrale. A finire in manette un 50enne italiano pregiudicato, il quale, come emerso da un controllo, era destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura catanese.

L'uomo, ricercato per diversi reati e condannato a oltre 4 anni di reclusione, è stato portato in carcere.