Ricercato a Milano: fermato in Liguria

Si era opposto agli agenti della squadra mobile di Milano e per questo era ricercato. Nei giorni scorsi è stato fermato e arrestato dalla Polfer a Chiavari.

A finire in manette un 51enne italiano senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura milanese. Nel 2020 l'uomo, originario del Varesotto, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Quarto Oggiaro. Portato in carcere a Chiavari, l'uomo sconterà una pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione.