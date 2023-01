Grazie ad alcuni accertamenti, è emerso come il 34enne fosse stato condannato dal tribunale di Pavia lo scorso febbraio per reati contro il patrimonio. A quel punto è stato portato a San Vittore.

L'uomo - un 34enne peruviano, irregolare e con precedenti contro il patrimonio - è stato fermato dalla Polmetro per un controllo e, visto che si trovava senza documenti, portato in questura.

Era ricercato e avrebbe dovuto trovarsi in carcere, ma si trovava in metropolitana a Milano. Scoperto, è stato subito arrestato. L'accaduto giovedì 12 gennaio nella fermata di 'Pagano M1'.

Dovrebbe essere in carcere, ma è in giro in metro a Milano: arrestato