Il killer trafficante ricercato in tutta Europa tradito dalla vacanza a Milano

Probabilmente neanche sapeva di essere ricercato. Così, senza particolari problemi, aveva deciso di concedersi una vacanza sotto la Madonnina insieme a sua moglie usando il suo nome e cognome reali. Un errore, una leggerezza fatali. È finita a Milano la latitanza di Hawkar Amir Baqi, 32 anni, iracheno, destinatario di un mandato d'arresto europeo spiccato dalle autorità francesi per un cumulo pene di 10 anni per i reati - pesanti - di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, traffico illecito di armi ed esplosivi e omicidio volontario.

La fuga del 32enne, che risulta ufficialmente residente a Roma e che evidentemente aveva trovato riparo in Italia dopo i reati commessi Oltralpe, è finita nella notte tra martedì e mercoledì quando si è registrato in un hotel di via Sirtori. Appena l'albergo ha inserito i suoi dati, in Questura è giunto un alert alloggiati, il sistema che segnala alla polizia la presenza in città di eventuali ricercati.

Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, Amir - che era in ferie con la compagna - non ha opposto resistenza e si è lasciato arrestare.Stando a quanto appreso, il provvedimento era stato inserito dalle autorità francesi a fine agosto, subito dopo che il trafficante di uomini era stato condannato per un omicidio avvenuto nel febbraio del 2020 nell'area di servizio Colette di Saint Épain, poco meno di 300 chilometri a sud di Parigi. Lì, in uno scontro a fuoco tra due bande rivali - entrambe attive nella "gestione" dei migranti -, il 32enne avrebbe colpito a morte uno dei rivali.

Con ogni probabilità subito dopo quel sanguinario blitz, Amir aveva lasciato la Francia e aveva cercato di rifarsi una vita in Italia, nella Capitale. Un tentativo andato a buon fine almeno fino a mercoledì notte, quando in un albergo di Milano il passato gli ha presentato il conto.