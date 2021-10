Arrestato a Milano Rogoredo l'uomo ricercato dalla polizia in Perù

Era ricercato dalla autorità del Perù, ma girava liberamente per Milano. La polizia però lo ha scoperto a Rogoredo e arrestato. Nei guai un 56enne peruviano che deve scontare tre anni di carcere.

Gli agenti della Polfer, di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo, hanno notato che l'uomo, nelle vicinanze dei tornelli della metropolitana, vedendoli ha subito cercato di allontanarsi. Di qui la decisione di sottoporlo a un controllo.

Dalla verifiche è emerso come il cinquantenne fosse ricercato nel suo Paese, dove deve scontare una pena di tre anni di reclusione per omissione di assistenza familiare. A quel punto per lui è scattato l'arresto e il trasporto al carcere di San Vittore, in attesa dell'estradizione.