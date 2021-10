Ricercato arrestato in stazione centrale a Milano

Latitanza finita. Un uomo di 44 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nei giorni scorsi in stazione centrale a Milano. Il 44enne, stando a quanto riferito dalla polizia in una nota, era ricercato perché destinatario di un provvedimento di carcerazione per i reati di rapina, lesioni e danneggiamento.

Gli agenti della Polfer, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno dello scalo ferroviario di piazza Duca d'Aosta, hanno controllato l'uomo dopo essere stati attirati da alcuni suoi comportamenti sospetti. Dagli accertamenti è poi emerso che a carico del 44enne, già sottoposto alla libertà vigilata, c'era un'ordinanza di aggravamento della misura emessa dalla procura della repubblica di Pavia.

Il ricercato è stato quindi fermato e portato nella residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, la Rems, di Castiglione delle Stiviere, dove dovrà restare per un anno.