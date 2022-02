Ricercato in Perù per una rapina del '96: fermato in Stazione Centrale

Ricercato dalle autorità del Perù per rapina è stato trovato alla stazione Centrale di Milano e arrestato. L'accaduto nella giornata di mercoledì 16 febbraio.

A finire in manette un 48enne peruviano, che è stato fermato e identificato dalla polizia ferroviaria. L'uomo, il quale ha dichiarato di essere in attesa di un treno per la Francia, dalla banca dati è risultato ricercato dalle autorità peruviane con un mandato d'arresto provvisorio ai fini estradizionali per il reato di rapina in concorso commesso nel 1996 in Perù.

Dopo l'arresto, il 48enne è stato portato in carcere, dove rimane a disposizione della corte d'appello di Milano.