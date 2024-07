Uomo arrestato in un hotel di Milano: era ricercato dalle autorità russe

Tradito dall'alert alloggiati. Un uomo di 44 anni, nato in Francia ma cittadino russo, è stato arrestato giovedì mattina in un hotel di Milano in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso proprio dalle autorità del suo Paese.

I guai per lui sono iniziati quando si è registrato in un albergo di corso XXII marzo a Milano. Appena l'addetto alla reception ha inserito i suoi dati, il sistema alert alloggiati - che serve proprio per "rintracciare" eventuali ricercati - ha infatti inviato una segnalazione alle forze dell'ordine.

Le volanti hanno subito raggiunto l'albergo e hanno controllato la stanza del 44enne, sequestrando 15 pillole di metadone, 12 dosi di Mdpv - meglio nota come "droga dell'amore" -, 4 confezioni di codeina e alcuni grammi di marijuana. Identificando il cliente dell'hotel i poliziotti hanno poi scoperto che era ricercato dalle autorità russe dopo una condanna a un anno e sei mesi emessa dal tribunale di Keromovo per violazioni della legge sulle armi.

Anni fa, stando a quanto appreso, l'uomo era stato fermato in Russia e trovato in possesso di una pistola, che lui aveva detto di aver "recuperato" e preso in un bosco. Da lì la condanna e le manette, scattate sotto la Madonnina. Il 44enne si trova ora a San Vittore, accusato anche di spaccio, in attesa che vengano avviate le pratiche per l'estradizione.