Pericoloso ricercato in Svizzera riconosciuto e arrestato nel Milanese

Era ricercato in Svizzera per diversi reati e i carabinieri l'hanno fermato nel Milanese durante un controllo, per poi trarlo in arresto. L'accaduto a Corbetta, periferia ovest della città, nella mattinata di venerdì 20 novembre. In manette un 55enne macedone.

Su Stoic Boshko, questo il nome del malvivente, considerato pericoloso, dallo scorso luglio pendeva un mandato d'arresto europeo per numerosi reati tra cui furto, rapina e violenza privata.

Nel corso di un servizio in piazza del Popolo, i militari hanno individuato il ricercato, a bordo di un'auto (poi risultata intestata a prestanome) come individuo sospetto e l'hanno fermato.

Attraverso la foto segnalazione, i carabinieri hanno scoperto l'identità del 55enne, pluri pregiudicato noto con cinque diversi alias e ricercato in Svizzera dalla scorsa estate.

A quel punto per il 55enne si sono aperte le porte del carcere ed è stato condotto a San Vittore in attesa di essere estradato in Svizzera. L'auto con intestazione fittizia, invece, è stata sequestrata.