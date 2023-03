Ricercato per un omicidio commesso 26 anni fa: arrestato in stazione

Era ricercato per omicidio in Francia ed è stato fermato in stazione a Milano. L'episodio mercoledì 1 marzo in Centrale, dove l'uomo, un 55enne svizzero, è stato scoperto mentre stava per prendere un treno diretto in Francia.

Dagli accertamenti della Polfer è emerso che il 55enne era stato condannato per omicidio volontario e doveva espiare una pena di 20 anni di carcere per un delitto commesso 26 anni prima in Francia.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato a San Vittore. Ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere sulla sua estradizione.