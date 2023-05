Ricercato per violenze sessuali su minori: preso

Era stato condannato a quattro anni di carcere per violenze sessuali su minori, ma era libero. Ora la polizia lo ha rintracciato e arrestato.

L'accaduto nella mattinata di martedì 2 maggio a Merone, nel Comasco, dove l'uomo, 53 anni, è stato rintracciato dalla squadra mobile di Como. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla corte d'Appello di Milano, emesso dopo la sua condanna definitiva a quattro anni di reclusione, per due episodi di violenza sessuale su minori.

Il 53enne, originario del Lecchese e residente a Merone, era stato condannato per due violenze commesse in provincia di Lecco nel primo caso tra il 2005 e il 2011 e nel secondo nell'ottobre del 2015. Rintracciato nella sua casa dagli agenti della sezione reati contro la persona e reati sessuali, ora si trova in carcere.