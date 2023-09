Da 5 giorni non si trova Chiara: continuano le ricerche

Non ci sono ancora tracce di Chiara Lindl, la turista tedesca di 20 anni caduta da un motoscafo e dispersa nelle acque del lago d'Iseo, nel bresciano, da venerdì.

Il sonar dei vigili del fuoco ha finito di scandagliare il lago e ha rilevato alcuni punti dove potrebbe trovarsi il corpo. Ora i soccorritori stanno preparando la mappa da verificare con un robot che deve essere portato da Milano. La famiglia della giovane ha chiesto di non interrompere le ricerche. L'amica 23enne, Carolina Knauff, che ai comandi della barca, ubriaca, ha accelerato di colpo facendola cadere venerdì sera in acqua, intanto è tornata in Germania.

I frame della tragedia al lago

La tragedia si è verificata attorno alle 20 di venerdì 1 settembre, quando gli otto amici tedeschi in vacanza sul Sebino stavano facendo un'uscita a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro.

A condurre l'imbarcazione all'inizio della gita c'era proprio il figlio del proprietario, l'unico in possesso della patente (necessaria per guidare il bolide, da 200 cavalli di potenza) e l'unico risultato essere sobrio alle analisi alle quali sono stati sottoposti tutti i passeggeri dopo la tragedia, come riferito da BresciaToday.

La tragedia che si sarebbe verificata per una manovra azzardata, o meglio incauta, da parte di un'amica della ragazza scomparsa, la 23enne, ufficialmente iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni colpose. Secondo quanto emerge, non si esclude che prima di cadere in acqua Chiara possa avere battuto la testa contro la barca, il tutto è avvenuto sotto gli occhi della sorella. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Breno e della stazione di Pisogne.