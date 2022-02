Esce dall'ospedale e scompare: sospese le ricerche dopo 8 giorni

Sono state sospese le ricerche di Concetta Lo Cicero, la 69enne di Nerviano scomparsa nel nulla lunedì 7 febbraio dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza (Varese).

Per 8 giorni forze dell'ordine, vigili del fuoco e 180 volontari l'hanno cercata - utilizzando anche droni e unità cinofile - nei campi, nei boschi e nei corsi d'acqua al confine tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Varese. In totale, stando ai dati diramati dai vigili del fuoco del comando di Varese, sono state ispezionate 98 zone per un totale di 22 ettari. Le attività, tuttavia, hanno dato lo stesso identico risultato e per il momento non c'è nessuna traccia della 69enne affetta da Alzheimer.

Nei giorni scorsi i parenti di Concetta hanno presentato una denuncia ai carabinieri puntando il dito contro i medici dell'ospedale che, secondo loro, avrebbero dimesso la donna senza avvertire la famiglia.

La scomparsa

Lunedì 7 febbraio la 69enne era stata dimessa dal pronto soccorso, dove era arrivata in ambulanza a causa di un malore, e una conoscente avrebbe dovuto riportarla a casa, ma non vedendola ha prima cercato di chiamarla sul cellulare e poi ha lanciato l'allarme. Il suo telefono ha squillato a vuoto per ore e nella serata di martedì 8 febbraio, intorno alle 23, ha agganciato la cella telefonica di Castellanza. Poi, terminata la batteria, le forze dell'ordine non sono riusciti a tracciare i suoi movimenti.

Concetta è alta poco più di 1 metro e 50, indossa un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi ed una una borsa blu. Chiunque l’abbia vista può contattare la figlia, Francesca Mappa, al numero 3467838568.