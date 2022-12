L'avvocato di Berlusconi: "Va assolto, non corruppe le ragazze di Arcore"

E' il turno delle arringhe difensive, mercoledì 21 dicembre, al processo Ruby Ter in cui Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari. Il suo avvocato, Franco Coppi, in circa mezz'ora di intervento ha chiesto l'assoluzione per l'ex premier, argomentandola con due ragionamenti. Uno nel merito: Berlusconi non avrebbe 'comprato' il silenzio delle ragazze ai due processi principali, nei quali era accusato tra l'altro di prostituzione minorile, ma le avrebbe semplicemente aiutate dal punto di vista economico per compensarle dei danni subìti dal clamore mediatico del caso.

Il secondo ragionamento è di metodo e si riallaccia all'ordinanza del Tribunale di Milano del mese di novembre del 2021: i giudici hanno stabilito che erano inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese dalle ragazze durante i precedenti processi, perché avrebbero dovuto essere indagate e sentite con la garanzia di un avvocato. Così, per Coppi, non essendo qualificabili le giovani come testimoni, non si integrerebbe il reato di corruzione in atti giudiziari.