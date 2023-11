Giulia Tramontano: giudizio immediato per Alessandro Impagnatiello, omicidio con 4 aggravanti

Si va verso il giudizio immediato per Alessandro Impagnatiello, l'uomo di 30 anni accusato (e reo confesso) di avere ucciso la compagna Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta al settimo mese, con 37 coltellate. La procura di Milano, con l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, ha chiesto il giudizio immediato: a deciderà sarà la gip Angela Minerva.

La procura contesta a Impagnatiello l'omicidio volontario con quattro aggravanti: crudeltà, premeditazione, futili motivi e il fatto di avere commesso il reato contro la propria convivente. L'uomo risponde anche di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

L'omicidio avvenne il 27 maggio 2023. Poco prima, la compagna aveva scoperto una relazione parallela dell'uomo con una collega di lavoro. Dopo avere ucciso Giulia Tramontano, Impagnatiello cercò di disfarsi del cadavere, tentando di dargli fuoco nella vasca da bagno, poi nascondendolo in un garage e, infine, avvolgendolo in sacchetti di plastica e un cellophane e abbandonarlo a qualche centinaio di metri da casa sua.

Le indagini hanno ricostruito che l'uomo, in precedenza, aveva cercato sul web il modo di avvelenare la donna, ed è stato appurato che alla donna era stato somministrato veleno per topi. I familiari di Giulia Tramontano e il Comune di Senago avanzeranno la richiesta di costituzione in parte civile.