Educatore del carcere di Opera ucciso: chiesti 8 anni per due pentiti

Otto anni di reclusione. È la richiesta del pm Stefano Ammendola per i due collaboratori di giustizia Vittorio Foschini e Salvatore Pace, imputati davanti al Gup di Milano Marta Pollicino, per l'omicidio di Umberto Mormile, educatore del carcere di Opera ucciso dalla 'ndrangheta l'11 aprile del 1990 mentre andava al lavoro. Mormile, quando venne ammazzato, aveva 34 anni. Era diventato noto per un approccio innovativo sul tema della rieducazione del condannato. Fu ucciso sulla provinciale Binasca, a Carpiano, da due uomini in sella a una moto di grossa cilindrata, che affiancarono la sua vettura e spararono sei colpi di pistola.

Nella sua richiesta, il pm ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, ritendola prevalente rispetto alle aggravanti e alla recidiva. Foschini aveva chiesto il patteggiamento alla pena di un anno di reclusione in continuazione con precedenti condanne per omicidio. Ma la procura nei giorni scorsi ha negato il consenso al patteggiamento.

I difensori dei due imputati - Foschini è difeso dall'avvocato Montagnani e Pace dal legale Verdeoliva - hanno chiesto e ottenuto dal Gip il rito abbreviato. Nel processo si sono costituiti parte civile Daniela Mormile, figlia di Umberto, e Nunzia Mormile, sorella della vittima, rappresentati dall'avvocato Fabio Repici, che assiste anche il fratello di Mormile, Stefano, già costituitosi in precedenza.

L'udienza è stata rinviata al 2 febbraio, per gli interventi dei difensori e delle parti civili, e per la sentenza. Per l'omicidio sono già stati condannati nel 2005 come mandanti i boss della 'ndrangheta Antonio Papalia e Franco Coco Trovato e come esecutori materiali Antonio Schettini e Antonino Cuzzola. Nel 2011, in un altro processo, è arrivata la condanna come mandante anche per Domenico Papalia.